Il totem non dà resto "È un grave disservizio"

Lo scorso 22 maggio si è recata all’ospedale “Versilia“ per una visita, ma al momento di pagare il ticket si è imbattuta in una macchinetta che non ha erogato il resto. Nonostante le sue richieste, seguendo alla lettera quanto impartito dall’Asl, a un mese e mezzo di distanza la situazione non è cambiata. "Desidero protestare – scrive una cittadina – per questo inaccettabile disservizio. Quel giorno ho chiesto spiegazioni e con tutta serenità mi è stato detto di compilare due moduli di richiesta rimborso e di inviare il tutto via fax o e-mail. Ho fatto le foto, mandato le mail e chiesto spiegazioni, eppure non mi hanno restituito niente di ciò che mi spetta".

Il primo pensiero della donna è andato alle persone anziane e malate, le quali per ragioni più importanti o per impedimenti personali hanno altro a cui pensare, oppure semplicemente non dispongono dei mezzi di comunicazione adeguati per eseguire la richiesta. "Sappiamo che gli anziani spesso non sono in grado di maneggiare queste cose moderne. Visto che ho fatto più volte richiesta di spiegazioni ottenendo solo un vago cenno alla verifica della documentazione presentata – prosegue – viene purtroppo da pensare che il mio resto non verrà mai più restituito. Vorrei sapere, però, quante persone ogni giorno cadono nella ’trappola’ del resto mancato e vanno via a bocca asciutta, com’è successo a me? Dove finiscono questi soldi? Perché l’ospedale non impiega del personale per dare il resto, visto che a pagare ci vanno soprattutto persone anziane? Spiace dirlo, ma la considero una prassi vergognosa".