Il torrente Serra oggi è in sicurezza

Messo in sicurezza l’alveo del torrente Serra in località Riomagno e Malbacco. Il sindaco aveva infatti emesso ordinanza per motivi di incolumità pubblica, imponendo al Consorzio di Bonifica la rimozione della folta vegetazione e piante all’ interno dell’alveo. Il Consorzio aveva comunicato la volontà di pulizia parziale del torrente eliminando esclusivamente le piante di medio ed alto fusto nella fascia tra il fondo e la quota di quattro metri dal fondo. A seguito dei lavori intrapresi ad oggi la sicurezza del corso d’acqua è migliorata

con l’eliminazione di numerose alberature che ne ostruivano il regolare deflusso in caso di piena.