Il torneo giovanile parla africano. Martedì ottavi e la finale femminile

Ojodu City, Torino, Rappresentativa Serie D (vincitrici dei gironi 4-5-6), Imolese, Rukh, Mavlon (seconde), Centre National Brazzaville e Avellino (migliori terze) sono le squadre del gruppo B della 74ª Viareggio Cup qualificate per gli ottavi di finale in programma martedì. Delle 16 formazioni ancora in corsa, 7 sono italiane e 9 straniere: 4 della Nigeria (Ojodu City, Mavlon, Alex Transfiguration e Beyond Limits), una del Congo (Centre National Brazzaville), una del Brasile (Ibrachina), una degli Stati Uniti (Westchester United), una ungherese (Honvéd Budapest) e una ucraina (Rukh).

Gli ottavi (tutti alle 15): Fiorentina-Mavlon a Bagno a Ripoli, Rappresentativa Serie D-Ibrachina a

Santa Croce sull’Arno; Beyond Limits-Avellino a Marina di Massa; Honvéd Budapest-Imolese a Lerici; Sassuolo-Brazzaville a Capezzano; Ojodu-Westchester al Marco Polo center (Ore 14,30); Torino-Lucchese a Empoli; Rukh-Alex Transfiguration al Pedonese di Marina di Pietrasanta

I risultati di ieri:

Ojodu city-Empoli 2-0

Reti: 31’ pt. Subair (O); 15’ st. Ibrahim (O).

Melbourne city-Imolese 1-2

Reti: 7’ pt. Manes (I), 35’ Manes (I); 38’ st. Necovski (M).

Brazzaville-Torino 2-2

Reti: 34’ pt. Dipaolo Vlad (T), 39’ Mbecke (C); 5’ st. Moussavou rig. (C), 22’ Kazaldzhiev (T).

Rukh-Uyss new york 4-0

Reti: 20’ pt. Gorlo rig. (R); 4’ st. Shayda (R), 14’ Gorlo (R), 30’ Muzhilovsky (R).

Mavlon-Serie D 0-1

Rete: 8’ pt. Giacona rig. (R).

Jóvenes Promesas-Avellino 0-3

Reti: 39’ pt. Campanile (A); 23’ st. Fusco (A), 47’ Mutanda (A).

Womens’ Cup. La finale, Rappresentativa Under 19-Milan, si giocherà martedì alle 15 allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago (Lucca) con diretta su RaiSport.

Ieri Livorno-Westchester 0-2 (aut. Cecconi, Gjonbalaj; Rappresentativa Lnd U19-Milan 3-2: De Marco (M), Di Salvo (R); Pisoni (R), De Muri (R), Donolato (M).