Il torneo fa centro. In tanti al Palasport

Oltre 300 spettatori e partite che hanno garantito emozioni e divertimento. "Regaliamo un sorriso", l’iniziativa benefit lanciata dalla famiglia Pallotti al Palazzetto dello Sport, ha fatto centro: il torneo ha consentito di raccogliere 1300 euro, a cui aggiungere un importante contributo donato da House Design di Forte dei Marmi. Somme che sono state devolute all’Agbalt, il reparto Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa. L’evento sportivo di calcio A5 è stato avvincente (presente sugli spalti il presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini): ad aprire il confronto le squadre di pulcini e under 15; poi il torneo è entrato nel vivo con i due team di C1, Città di Massa e Versilia calcio a 5, lo Jasiri Mad Project vice campione italiano amatoriale, il gruppo di ex calciatori della Fiorentina e del Pisa capitanato da Celeste Pin e Jerry Cavallo, gli Amici di Matteo (i ragazzi della contrada il Ponte che hanno sostenuto il giovane Matteo Pallotti durante le cure al Santa Chiara) e la squadra dei dottori e degli ex pazienti del Santa Chiara. Parte attiva dell’evento anche i Clown di Ridolina, persone che ogni giorno si mettono a disposizione dei piccoli degenti.

"E’ stato un evento bello e partecipato – commenta Emanuele Pallotti, promotore dell’iniziativa – e che ha regalato tante emozioni: a giocare in porta anche un giovane che ancora è in terapia. A seguire il torneo tra il pubblico non è mancato l’ex portiere della Fiorentina Fabrizio Lorieri. Il riscontro è stato eccezionale, tanto che abbiamo superato di gran lunga l’incasso del torneo dello scorso anno"

Fra.Na.