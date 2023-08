Il Texas si tinge di... Pink Nel segno delle Barbie

Per tutti coloro che hanno amato il nuovo Barbie – il nuovo successo che incassato un miliardo al botteghino dopo nemmeno un mese all’uscita – il bagno Texas organizza per questo Ferragosto il Pink Party "Il Capodanno estivo". Il bagno di Marina di Pietrasanta ospiterà una festa all’insegna della musica – con ospite speciale dj Robertino – e, ovviamente, del rosa, secondo l’idea concept del manager Maurizio Bendinelli. Per il dress code, le Barbie avranno l’imbarazzo della scelta in outfit tutti completamente rosa, mentre invece per i Ken il vestiario richiesto sarà un elegante bianco.

Per le ultime prenotazioni dei tavoli e per ogni tipo di informazioni è necessario contattare il numero 3294190430.