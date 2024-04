Il testamento morale di Nicola. Morì tre mesi fa a soli 39 anni. Era affetto da sindrome di down

Lo scorso 10 gennaio , a seguito di un incipiente tumore all’esofago in fase terminale, è deceduto a soli 39 anni, Nicola Puccinelli, un ragazzo affetto da sindrome di down, lasciando nello sgomento i genitori, il fratello e quanti lo avevano conosciuto. A distanza di quasi tre mesi in un momento di festa e di Resurrezione, il padre Angelo ha voluto condividere una sorta di testamento morale che il figlio Nicola, nella sua pur breve vita ci ha lasciato. Un breve saluto, potremmo dire, una sorta di lettera di addio.

"Sono nato l’11 giugno 1984, lo stesso giorno moriva Enrico Berlinguer (l’ex storico segretario del partito comunista italiano, ndr). Un cromosoma in più e incipienti convulsioni mi hanno causato un ritardo mentale grave permanente: crescendo non ho appreso alcuna abilità. Per un difetto neurologico congenito, non ho mai masticato né parlato, ma ho sempre gustato buon cibo e ho comunicato bene. Non sono stato educabile. Tuttavia ho percepito limpide sensazioni, manifestato sincere emozione e sentimenti e recepito quelli altrui.

Il parco giochi, il quartiere, la spiaggia, la città si sono fatti ogni giorno di più scenario di incontri non sempre realizzati, spazio dei garbati rifiuti. La mia vita si è snodata nel rosario di relazioni resistenti all’usura del tempo. Non mi sono mai sentito solo. Ho vissuto pienamente godendo della vicinanza e dell’affetto di familiari, compagni, maestre, operatori sociali e sanitari e di tutte le persone che ho incontrato.

Per anni ho frequentato l’accademia di danza di M.me Giselle Loren, il maneggio dell’Unicorno e il Centro Diurno Insieme che sono state parti della mia famiglia. Ho amato la compagnia e la solitudine, adorato la musica, la natura, il mare, passaggi a livello e treni sono stati la mia passione. Non mi sono perso nemmeno un carnevale. Mi sono estasiato contemplando le foglie mosse dal vento e bagnate dalla pioggia. Volentieri ho cantato in coro. In ogni circostanza ho scelto il posto migliore per me. Ho accettato sorridendo il cambiamento. Ho vissuto intensamente quarant’anni di vita meravigliosa.

Accompagnato dal fratello, dai cugini, dagli amici, dalle amiche e dai miei genitori, dopo quaranta giorni di serena agonia, allo scadere delle sei settimane profetizzate, il 10 gennaio scorso, a seguito di un incipiente tumore all’esofago in fase terminale, il mio cuore ha cessato di battere. Ho concluso il mio cammino terreno, proseguo nella vita eterna. Ho attraversato il mio tempo godendo della tua presenza. Ti sono grato di avermi seguito fin qui. Sono sereno, ti abbraccio con affetto. Abbi cura di te stesso come ne hai avuta di me".

Nicola