Il tesoretto del Pnrr. Bottino da 18milioni per la rigenerazione: "Ma serve pazienza"

Lo ammette. Da mesi, ovunque vada, chiunque incontri, sente ripetere la stessa cosa: “Ma questi lavori dovevate proprio farli partire tutti insieme?“. L’assessore all’urbanistica Federico Pierucci, però, non ha dubbi: "Avevamo un’occasione un’unica ed era colpevole non sfruttarla. Attualmente in città ci sono lavori per 42milioni di euro, e 18milioni sono finanziati dal Pnrr. Siamo tra i primi Comuni in Italia, e tutti i lavori sono stati aggiudicati entro i termini imposti dell’Ue. Per questo abbiamo ottenuto un premio del 10% di risorse aggiuntive".

Però ammetterà che questo, fra polvere e disagi, è un anno complesso .

"Dobbiamo stringere i denti, ma sono anche i mesi decisivi per una trasformazione complessiva della città cominciata con piazza Puccini e la Terrazza".

Partiamo da via Mazzini, fine lavori prevista per dicembre 2024.

"La situazione in questa strada era tragica. C’erano da fare le fognature e situazioni di promiscuità tra fognatura bianca e nera, 40 allacci del gas fuori norma, l’impianto di illuminazione marcio. Una delle situazioni più allarmanti che abbiamo riscontrato nel centro. È vero che il cantiere è lungo, ma l’intervento non era rimandabile".

Qualcuno segnala che il nuovo marciapiede è già macchiato...

"Al termine dei lavori verrà pulito, lucidato e rifinito. Anche l’asfalto verrà steso di nuovo, quello attuale è provvisorio. Il progetto di questa strada è stato pensato secondo i criteri di massima qualità, perché vogliamo che il nuovo Corso Mazzini possa diventare un salotto, accogliere nuovi negozi".

Ma le attività che ci sono temono di perdere gli incassi della stagione a causa dei lavori, e di non sopravvivere al cantiere. Non avete pensato di sospendere e ripartire in autunno?

"Non era possibile. Perché il Pnrr impone scadenze che devono essere rispettate. E perché ci sono delle lavorazioni che è meglio realizzare nei mesi caldi. Per questo dobbiamo andare avanti".

L’inaugurazione del Belvedere di Torre del Lago, invece?

"Il cantiere sarà chiuso il 15 giugno, di lì a pochi giorni verrà fatta la cerimonia di inaugurazione".

Poi?

"A fine del mese sarà completata anche la ciclovia e il nuovo verde sulla Terrazza, e speriamo di risolvere presto il contenzioso di piazza Zara. A settembre sarà ultimato il piano di riordino stradale al Varignano. E poi Natale anche Palazzo delle Muse sarà pronto. A gennaio 2025, invece, riaprirà lo stadio dei Pini".

Il sottopasso di via San Francesco?

"I lavori andranno a gara entro il 30 giugno; a luglio toccherà a quelli per il restauro dell’esedra di via Vespucci. Contestualmente sarà bandito anche il primo lotto del piano per la Marina di Torre del Lago. Il rinnovamento di piazza Piave, invece, è in fase di progettazione".

La domenica per non pensare ai cantieri fugge da Viareggio?

"No, la domenica mi trovate sempre in via Vespucci".

Martina Del Chicca