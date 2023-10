"Il territorio ha tenuto". Bomba d’acqua a Bozzano. Ma i danni sono limitati

Un anno fa, più o meno di questo periodo (era la prima settimana di novembre), la frazione di Bozzano fu invasa da un’ondata di fango e detriti venuti giù dalle colline sventrate dal rogo del luglio precedente. Due giorni fa si è verificata una situazione potenzialmente pericolosa, con 25 millimetri di pioggia riversati sulla Versilia in un quarto d’ora. Ma al netto di qualche problema ’fisiologico’, il territorio – soprattutto il reticolo idraulico – ha tenuto botta alla "bomba d’acqua".

"Gli interventi di salvaguardia si sono conlusi già da alcuni mesi nella parte alta di Bozzano – spiega l’assessore alla protezione civile Fabio Zinzio che ha seguito passo passo l’iter –; le ultime operazioni erano localizzate sul Colle di Loglia, dove continua il lavoro di ripristino della pista forestale panoramica che collega il colle alla panoramica che corre tra Montigiano e Fibbialla". Un intervento preventivo, studiato per aprire una strada in più in mezzo al bosco ai mezzi d’intervento nel malaugurato caso in cui dovessero verficarsi altri incendi.

Per quanto riguarda la pioggia battente di martedì mattina, che ha avuto il picco massimo d’intensità poco prima di mezzogiorno, i disagi sono stati contenuti. E assolutamente imparagonabili a quelli di un anno fa. "Nonostante i 25 millimetri di pioggia caduti tra le 11 e 30 e le 11 e 45 – continua Zinzio – possiamo dire che il reticolo idraulico ha retto molto bene. Certo, ci sono stati alcuni casi di allagamento e di fuoriuscite d’acqua dalla fognatura pubblica, ma è chiaro che quando arrivano queste bombe d’acqua, concentrate in pochissimo tempo, alcuni meccanismo tendono a saltare. Abbiamo riscontrato alcune criticità su Massarosa, in centro, e poi a Bozzano e in via Pietra a Padule a Massaciuccoli".

Problemi ’endemici’ da acquazzone, se così si possono classificare. E infatti "tutti gli episodi di fuoriuscita dell’acqua sono stati risolti tempestivamente dalla protezione civile e dalla polizia municipale. Nei prossimi giorni faremo un affidamento per movimentazione terra con l’obiettivo di rimuovere i detriti che si sono depositati quasi esclusivamente nella frazione di Bozzano. E poi aspettiamo il ritorno del bel tempo per affidare gli interventi di spurgo degli attraversamenti stradali".

La notizia di questa prima botta di maltempo è che i canali hanno retto. "Il reticolo ha tenuto per merito degli interventi di salvaguardia del Consorzio di Bonifica. L’ente ad oggi sta portando avanti ulteriori operazioni per circa 170mila euro per il riposizionamento di scogliere e salti di fondo atti a rallentare il deflusso delle acque e a trattenere i detriti. Un lavoro costante per rendere il nostro territorio sempre più sicuro".

Daniele Mannocchi