Il termometro della stagione "Ora dobbiamo rilanciare il turismo con una promozione tutto l’anno"

di Daniele Mannocchi

Il termometro non segna ancora la febbre. Ma un minimo di malessere, sì. Quella sensazione che ti induce a riposare, nella speranza di star meglio il giorno dopo. Riposare, fuor di metafora, significa promuovere la Versilia, renderla appetibile tutto l’anno, sganciarla dal suo ruolo di mèta esclusivamente balneare. Anche perché, mette in guardia la presidente degli albergatori di Lido Maria Bracciotti, "a livello turistico siamo tornati ai flissi pre pandemia".

Presidente, siamo al giro di boa. Come sta andando la stagione?

"A livello nazionale, non è stata una grandissima stagione. Abbiamo avuto un calo sensibile di presenze: siamo tornati ai livelli del 2019, prima della pandemia. Onestamente, ci si aspettava qualcosa in più".

È già tempo di bilanci?

"No, è presto. Noi pensiamo che la fine di agosto porterà delle buone presenze, e anche a settembre ci sarà movimento in Versilia sia da parte di italiani che di stranieri. Col calo delle tariffe, diciamo dall’ultima settimana del mese, si potrà fare il pieno, almeno fino alla ripresa delle scuole".

Quindi i prezzi incidono?

"Si fa tanto parlare di questi aumenti spaventosi. Ma in Versilia non ci sono stati: i rincari si sono fermati attorno al 5 per cento, seguendo il paniere Istat, perché sapevamo che in alternativa non avremmo lavorato e sarebbero mancati numeri importanti in termini di presenze. La nostra clientela è di livello medio-alto, sia italiana che europea: si tratta di fasce molto colpite dall’inflazione".

E a Ferragosto, invece?

"È stato un Ferragosto mordi e fuggi. Siamo tornati a quando ci si muoveva per la voglia di non stare a casa in un momento di festa per tutti".

Il ponte col fine settimana ha aiutato?

"Sì, decisamente. C’era tanta gente in Versilia, già a partire dal sabato. Ma si tratta di presenze di pochi giorni".

Abbiamo dei competitor troppo forti?

"Secondo noi, serve una promozione continua, con una progettualità forte che deve partire dalla Regione e non può essere relegata all’ambito versiliese. Per progettare, serve pensare un futuro a lungo termine in modo costante, proficuo e serio durante tutto l’anno: la promozione si fa 12 mesi su 12".