Il Tennis Europa presenta appello "Ricorriamo al Consiglio di Stato"

"Faremo appello al Consiglio di Stato". Il Tennis Europa, tramite il proprio legale avvocato Elena Longa, annuncia sviluppi nella vicenda relativa alla realizzazione dei due campi da padel annessi all’impianto. Nei giorni scorsi infatti il Tar ha accolto in pieno il ricorso presentato da alcuni proprietari di ville vicine contro l’autorizzazione rilasciata dal Comune per la realizzazione del nuovo capannone tra via Colombo e via della Barbiera. Il giudice in sostanza ha annullato il permesso a costruire rilasciato dal Comune il 4 aprile 2022 per l’installazione dei due campi da padel coperti a servizio della struttura sportiva, condannando Comune e Tennis Europa alle spese processuali. Il capannone, al momento, non sarebbe dunque in regola. Ma la questione promette ulteriori colpi di scena: la proprietà dell’impianto infatti ha 60 giorni per presentare appello al Consiglio di Stato e chiedere la sospensiva.

"Nella sentenza non si afferma testualmente che i campi da padel sono abusivi – ci tiene a sottolineare l’avvocato Longa – e il Tennis Europa precisa di aver proceduto alla costruzione dei campi da padel solo successivamente al rilascio di regolare permesso di costruire da parte del Comune di Forte dei Marmi ed in conformità ad esso. Successivamente, a seguito di ricorso promosso dai vicini di fronte al Tar, è stata emessa sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del titolo, per motivazioni che attengono appunto alla sfera decisionale del Comune. Il Tennis Europa ritiene che le motivazioni del Tar siano discutibili e intende proporre tempestivamente appello per la riforma della sentenza, al fine di far accertare la piena legittimità del titolo".

Francesca Navari