Il tempo delle isolate Questo mondo smarrito guidato dai sognatori cerca una nuova rotta

Il senso di smarrimento, di fronte ad un mondo senza direzione, è il filo che unisce i progetti dei costruttori delle maschere isolate. Ai sognatori il compito di ritrovare la rotta.

“Ordinaria follia“ di Andrea Giulio Ciaramitaro. “Sveglia dormiglione! E‘ ora della colazione. Poi apri la porta, scendi le scale ed ecco il mondo che t‘assale. Suoni, immagini e colori. Che casino il mondo fuori“. Ma la vita – ricorda il costruttore – può essere magia, anche se, a volte, è solo “ordinaria follia”.

“Questione di punti di vista“ di Sara Culli. Tangibile e astratto: sono questi i due livelli su cui si fonda la vita umana. La parte pratica è rappresentata dal Catoblepa, animale lento, sempre con la testa china. A cavalcarlo una donna airone simbolo del mondo onirico.

“Non è poi così blu la sua barba“ di Simona Francesconi. Nella favola di Perrault è la protagonista a pronunciare la frase da cui prende il titolo la costruzione, per convincersi ad accettare il matrimonio con Barbablù. La stessa frase, purtroppo, oggi continua ad essere usata dalle donne vittime di violenza, che cercano il “lato umano“ del loro oscuro principe azzurro.

“Generazione Atlante“ di Alessandro Mattiello. La mitologia greca per raccontare il tema dello sfruttamento del Pianeta. Se Atlante è costretto a portare il peso della Terra sulle spalle, nella costruzione il personaggio mitologico è rappresentato da un ragazzo, che porta sulle spalle un mondo dilaniato da guerre, inquinamento e ignoranza.

“Esistenza precaria“ di Serena Mazzolini. La costruzione urla il doloroso aspetto della vita di un lavoratore precario. Guai a perdere l’equilibrio, se non si vuole cadere nel baratro vorticoso, dove si rischia di essere sbranati da famelici squali.

“Il pescatore di sogni“ di Raffaele Morvillo. È La storia di un bimbo che, afflitto dalle difficoltà della sua esistenza, dalla miseria e dal dolore intraprende un viaggio alla ricerca di una vita migliore. A bordo della sua zattera parte per un’avventura carica di speranze.

“Un mondo da salvare“ di Lorenzo Paoli. Un moderno Atlante tiene sulle spalle il peso di un mondo ammalato da conflitti, inquinamento, interessi economici. Solo l’anima pura e innocente di un bambino può riportarlo in salvo sulla giusta strada, alla ricerca di un futuro di felicità.

“La melodia“ di Edoardo Spinetti. Un cantastorie è alla corte del Pianeta. Ma se fino a ieri la sua melodia ha evocato tutti i ricordi del passato, dalla tristezza ai disastri, dalla rabbia per le guerre, all’amore per la pace, oggi non sa che emozioni esprimere ed il suo volto è vuoto e privo di sentimenti.

Il piatto piange di Alessandro Vanni. Il grande lupo cattivo, antagonista in moltie fiabe, è il protagonista della costruzione sul mondo dell’e-finance. Seduto ad un desco ricco di piatti vuoti, è satollo dopo aver fatto incetta di cryptovalute, nft, forex, le pietanze del mercato finanziario di cui va ghiotto. Ma ora il piatto piange ed il lupo è sempre più affamato.