Il teatro per tutti. Musical inclusivo sul palcoscenico

Quando il teatro è inclusione e quando il teatro è altruismo e generosittà: domani alle 21 arriva sul palcoscenico del Teatro Manzoni uno spettacolo che è stato confezionato con questa “ricetta“: “L’aereo più pazzo del mondo“ Diversamente Musical. Regia di Lorenzo Simonini, coreografie Sandy Marchetti e direzione artistica Karen del Greco, lo spettacolo è liberamente tratto dall’omonimo film. Sul palcoscenico gli attori sono il racconto della inclusione: si esibiscono attori con la sindrome di Down, e altre patologie, attori neurotipici. Tutti insieme per conquistare l’attenzione e il divertimento degli spettatori che con il loro biglietto compiono un gesto di solidarietà. L’incasso della serata sarà devoluto all’Associazione Italiana Persone Down, sezione Versilia, per contribuire al progetto Dopo di Noi, il sogno di indipendenza per questi ragazzi e le famiglie.

"Sul palcoscenico (in foto una parte del cast) si esibiranno una ventina di attori che si stanno preparando per questo spettacolo, scelto da loro, da alcuni mesi. Reciteranno attori di diverse età dai due bambini di 7 anni fino ai quaranta anni", racconta Karen del Greco impegnata nelle ultime prove in attesa della serata di domani. "Gli attori sono tutti della zona e si sono impegnati per dare il meglio e per far divertire gli spettatori". Lo spettacolo segna anche la fine di un anno di impegno per la Associazione italiana persone down, sezione Versilia, non resta che andare a teatro per divertirsi e per contribuire con un piccolo gesto ala grande sogno di queste famiglie. Si alzi il sipario sull’Aereo più pazzo del mondo“.

Maria Nudi