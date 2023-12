Il teatro a scuola. I piccoli alunni diventano attori

Piccoli attori teatrali si esibiscono sul palco nella logica che la scuola educa e trasmette emozioni e valori. E lo fa – quando si è bambini – attraverso il gioco.

E così venerdì alle 17 all’Auditorium della scuola Ugo Guidi, a Vittoria Apuana i bambini (nella foto) della scuola di infanzia Giorgini saliranno sul palco e intratteranno gli spettatori. In scena un gruppo di bambini, età compresa tra i 3 e i 5 anni, che sono stati seguiti da quattro insegnanti in un percorso didattico di circa un paio di mesi. Lo spettacolo si intitola “Manca un calzino“ e ha preso spunto dal libro “Il pianeta dei calzini spaiati“ scritto da La Pina, nome d’arte dell’autrice molto seguita sui social.

I bambini in modalità gioco si cimenteranno in una divertente e e emozionante rappresentazione con un testo che è anche un messaggio di emozioni, libertà e amore. Per la recita sono state scelte come sottofondo musiche di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Il riferimento al grande maestro di Torre del Lago è anche un omaggio dal momento che il prossimo anno ricorre il centinaio della sua morte. La scelta del sottofondo musicale vuole essere un ulteriore messaggio finallizato a unire l’attualità e il pensiero di oggi alle musiche del passato, ai grandi capolavori, che restano sempre attuali.

E allora che si alzi il sipario e lo spettacolo abbia inizio.

Maria Nudi