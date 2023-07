"Il sottovia sarà super costoso" La Provincia stanzia 1 milione in più

"L’avevamo detto e predetto: il progetto del nuovo sottopasso voluto dalla giunta Alessandrini costerà molto di più". Il gruppo Creare Futuro snocciola i numeri dopo il recente finanziamento ufficializzato dalla Provincia. "Già nel consiglio comunale del 28 dicembre – spiegano Giacomo Genovesi e Clarissa Pardini – avevamo espressamente chiesto conferme sui costi totali del progetto e il sindaco, supportato dal responsabile dei lavori pubblici, ci confermarono che i costi erano i medesimi rispetto al precedente progetto, che prevedeva la ricostruzione del cavalcaferrovia. L’ingegner Orsini aggiunse persino che avremmo avuto un risparmio sull’Iva poiché invece di risultare straordinaria manutenzione dell’attuale cavalcaferrovia si sarebbe trattato di un’opera ex novo con un’imposta al 10% invece che al 22% e che quel risparmio sarebbe stato reinvestito nelle opere viarie collaterali. Oggi il decreto del presidente della Provincia di Lucca vede uno stanziamento di fondi ben più alto rispetto a quello previsto in precedenza – proseguono – 1 milione di euro in più tra il 2024 e il 2025. Un aumento del 20% rispetto al finanziamento acquisito dall’amministrazione Tarabella per il cavalcavia. Ora, se di per sé questa sarebbe una buona notizia per il territorio, quel nuovo finanziamento comprova il fatto che i costi del progetto, così come i tempi di realizzazione, stiano significativamente lievitando come Creare Futuro aveva già affermato un anno fa. Quel che è certo – concludono – è che, quando e se vedremo mai realizzato il sottopasso, i costi di gestione e manutenzione saranno a carico dei cittadini. Forse sarebbe meglio che Alessandrini e i suoi tecnici riflettessero meglio prima di affermare di fronte a tutti i cittadini dati, costi e numeri che si stanno rivelando infondati alla prova dei fatti"

Fra.Na.