Il Sottosegretario Sgarbi in visita alla mostra di Matteo Ciardini

Dopo il bagno di folla dell’inaugurazione, alla mostra "Intimi Trascorsi" di Matteo Ciardini al secondo piano di Villa Bertelli è arrivato in visita Il Sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che di Intimi Trascorsi è il curatore. A Villa Bertelli era atteso dal presidente Ermindo Tucci, dalla consigliera Annalisa Buselli, con la chiamata in diretta col sindaco Bruno Murzi. Quarantacinque opere, fra oli, disegni e dipinti, che riportano le mille sfaccettature della Versilia: dalle pinete, alle Apuane, dal padule ai tuffatori, fino ai fuochi d’artificio dello spettacolo clou dell’estate per la grande festa di Sant’Ermete. "Ciardini – ha detto Sgarbi – è un emozionato pittore lirico di paesaggi, la sua visione è malinconica e pura, di disarmante semplicità. La sua è una pittura istintiva, legata agli umori del giorno alle nuvole come io l’ho vista, incontrandolo per caso sulla spiaggia. Mi è sembrata la testimonianza di una persona sensibile, e che sia come la naturale continuazione del mondo dei Macchiaioli". La mostra fino al 25 luglio. Ingresso libero. Orari: 16-19