Il sorriso della speranza Il ricordo di Elisa Pezzini è un impegno d’amore per la sicurezza stradale

di Martina Del Chicca

Qualcosa è cambiato. Da quando Simona e Stefano hanno scelto di vivere il vuoto con l’impegno, e di imboccare la strada che li avrebbe portati a parlare ai ragazzi di Elisa, e della sua storia, tanto è cambiato. Il dolore per la perdita della loro, unica, figlia no. Quello resta intatto; come le sue foto sulle mensole, le sue cose nei cassetti, il suo motorino ammaccato dopo l’incidente che se l’è portata via alle porte dell’estate del 2015. Ma il ricordo di Elisa che si rinnova, che cresce e viaggia, anno dopo anno, ha dato a Simona Di Vita e Stefano Pezzini la forza per guardare al futuro. E tentare di proteggerlo, il futuro, parlando nelle scuole, agli studenti, di educazione stradale.

E tanto, dicevamo, è cambiato da quando hanno iniziato questo cammino di sensibilizzazione. "Sento che la consapevolezza su questo tema sta crescendo – dice Simona –. Gli studenti che incontriamo si emozionano con noi, si impegnano nei progetti che gli proponiamo, fanno domande, cercano risposte. E questo, la speranza che attraverso quest’opera di prevenzione si possa evitare l’irreparabile, dà anche a noi la forza di andare avanti". Proponendo progetti educativi ma anche iniziative per la sicurezza stradale con i comuni della Versilia; un percorso compiuto con la forza dell’amore che anche quest’anno culminerà con il "Memorial Elisa Pezzini" in programma questa mattina, dalle 9 alle 11, al teatro Jenco.

Quest’anno partecipano gli studenti dell’alberghiero di Barga, il Pertini di Lucca e l’Artiglio -Galilei di Viareggio che, realizzando un video sui pericoli della strada, hanno concorso per la borsa di studio offerta dall’associazione “Il sorriso di Elisa“. E per questa edizione, oltre alla consueta partecipazione del prefetto Roberto Sgalla, è previsto anche l’intervento del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha inviato un video messaggio proiettato a coronamento di una mattina densa di interventi, racconti, e la danza delle ragazze di “Rylab“ di Eleonora Di Vita e della “Street Soul Dance“ di Maria Chiara Gori che sul palco porteranno la grande passioni di Elisa. Sarà Stefano Pezzini, il papà di Elisa, a raccontare di sua figlia e dell’amore che muove l’associazione fondata nel suo ricordo. Con lui, sul palco, anche Vincenzo Puosi.

Dopo i saluti all’amministrazione comunale di Viareggio, che ospita l’iniziativa; il dottor Nanni Costa, già direttore generale del Centro Trapianti, parlerà del dono di Elisa, che ha dato una speranza ad altre vite. E poi Luca Sangiorgio, dell’Aci di Lucca; la dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Toscana, Cinzia Ricciardi. E ancora il dirigente della Polizia Stradale di Lucca Pietro Ciaramella, il dottor Guido Intaschi del Serd Viareggio, Pierluigi Pellini del Lions Versilia. Stefano Guarnieri per l’associazione Lorenzo Guarnieri accenderà una luce sul valore delle parole nella narrazione degli incidenti stradali; mentre la Polizia Municipale di Camaiore presenterà il progetto “Mettiamoci sulla buona strada“. Al comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, Alessandro Russo, il compito di approfondire il tema della sicurezza in mare e in piscina. All’attore Jonathan Canini di parlare, da ragazzo a ragazzi, dei pericoli dietro l’angolo. Tutto questo nel nome di Elisa, il cui sorriso non si è mai spento. Ed è diventato una speranza.