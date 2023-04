Il sole fa bene Ma va saputo prendere

Ciro

Vestita

ll sole ahimé non è più lo stesso. Il buco dell’ozono ha fatto si che i raggi ultravioletti arrivino sulla terra con particolare violenza. Importante quindi saper “prendere” il sole. Intanto possiamo, in primavera, esporre mani e viso al sole primaverile. Questo non solo ci darà un bel colorito ma permetterà alla nostra pelle di “fabbricare” vitamina D. Questa vitamina è una molecola molto complessa che la fa assomigliare più ad un ormone che ad una Vitamina. L’esposizione al sole è importantissima perché solo con il sole riusciamo a soddisfare per l’ottanta per cento il fabbisogno della vitamina D. Con alimentazione ad hoc ci si riesce solo per il 20%. Utile a questo punto conoscere questo aforisma: in inverno per costruire vitamina D per il nostro organismo è sufficiente una passeggiata a viso scoperto per 10 minuti anche sotto il cielo grigio di Berlino. Questo per dire che non sono necessarie grandi esposizioni al sole. Arrivata l’estate il sole va saputo prendere. È importantissimo al di là delle utilissime creme solari iniziare ad esporsi inizialmente per pochi minuti il tutto fino alle 11 e dopo le 16. Per i ragazzini che certamente non rispetteranno questi orari una bella maglietta bianca per giocare a pallone sulla spiaggia nelle ore più calde. Alla sera una bella doccia per togliere i residui delle creme . La esfoliazione in estate ce la fa l’acqua di mare. Tutti avranno notato come anche le pelli più sensibili (ad esempio le eczematose o quelle psoriasiche ) dopo pochi giorni di bagni diventano di velluto. D’altro canto l’acqua di mare è considerata fra i più potenti antiinfiammatori ed idratanti grazie alla immenso contenuto di sali minerali. A questo punto ci chiediamo se una eccessiva esposizione al sole può creare situazioni tumorali a livello cutaneo. Senz’altro si ma non demonizziamo troppo il sole. Ricordo che il Melanoma (terribile tumore maligno della pelle) viene anche sui glutei o negli occhi ove il sole non c’entra proprio nulla .