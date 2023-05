Il sogno di una smart city Ciclopiste e mezzi elettrici "Siamo il rinnovamento"

2. Pietrasanta è conosciuta come la Piccola Atene, ma negli ultimi anni sembra aver perso un po’ di smalto. Per molti è colpa del centro diventato più un “mangificio” attrai turisti che quel piccolo centro artigianale e richiamo della cultura di qualità. Sono solo malelingue?

"No, tutto vero: Mitoraj coniò il termine ‘cenatown’ non a sproposito. I servizi aggiuntivi a supporto all’arte e alla cultura hanno di fatto investito l’indotto artistico sopraffacendolo. Va ritrovato un giusto equilibrio".

3. Eppure, se ascoltiamo i residenti, le frazioni sono state abbandonate: strade groviera, linee elettriche intermittenti, servizi ridotti all’essenziale. Esagerazioni?

"Assolutamente no, manca una programmazione degli interventi pubblici. Servirà un nuovo piano asfaltatura: rifare solo l’ultimo strato di asfalto non basta. inoltre è necessario eliminare i fili penzolanti e adeguare i condotti di acqua pubblica e fognatura".

4. Come intende ricucire il rapporto tra il centro e le frazioni?

"Sarò un sindaco itinerante. Tra centri civici e spazi preposti girerò tutte le frazioni per incontrare i cittadini. Non solo nei primi mesi da sindaco ma per i prossimi 5 anni".

5. Qual è la sua idea di mobilità?

"Una ’smart city’ adeguata agli standard europei. Quindi trasporto pubblico con mezzi elettrici e più piccoli e una nuova rete ciclopedonale senza ’tagliare’ le carreggiate ma con nuove vie di collegamento".

6. Fisco, edilizia popolare, turismo: quali sono le sue ricette?

"Sulle tasse penso a una proporzionalità dei costi di costruzione e tra suolo pubblico stagionale e annuale per incentivare l’apertura delle attività tutto l’anno. Per le case occorre, tramite Erp, ristrutturare l’esistente e realizzare nuovi alloggi attraverso il riuso degli edifici abbandonati e deteriorati a favore di per giovani coppie e single. Turismo: una città per la preparazione atletica e potenziamento delle strutture per la terza età e dei centri di salute di prossimità".

7. Welfare?

"Sogno una città più accessibile dalla spiaggia alla collina, con attività e sport a misura di disabile. E poi presidi territoriali sanitari e la creazione di una Casa della comunità con l’aiuto di Misericordia e Croce Verde".

8. Che rapporto avrà con il mondo economico?

"Penso a una cabina di regia che metta insieme tutte le principali categorie con cui collaborare cercando di intercettare anche nuovi investitori dall’esterno che sappiano interpretare le esigenze di sviluppo e di tutela ambientale".

9. Quindi perché i cittadini dovrebbero votarla?

"C’è bisogno di un capitolo nuovo che possa dare a Pietrasanta una boccata d’ossigeno per i prossimi 20 anni. Un nuovo metodo amministrativo che riporti la normalità, intesa come rapporto fiduciario tra maggioranza e opposizione. Siamo il rinnovamento".