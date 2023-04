Il sogno di una famiglia che diventa realtà

Una famiglia, un sogno, una scommessa sul futuro diventata realtà in un momento economico non facile. Roberto e Luca Cosci hanno rialzato la saracinesca di un antico ristorante a La Pieve , chiuso a ottobre 2022, e hanno inaugurato “The gam“ ristorante e pizzeria. Roberto, esperto pizzaiolo da oltre 20 anni, Luca cuoco anche lui di grande esperienza, si sono messi in gioco e hanno inaugurato il locale il 13 marzo. In sala un’altra componente della famiglia, Giada, titolare del locale, 25 anni, figlia di Roberto.

Una avventura?

"Era un sogno nel quale ho creduto e abbiamo creduto e così con mio fratello e mia figlia abbiamo scommesso su questo locale"

Quali sono le caratteristiche del ristorante?

"Abbiamo puntato sulla accoglienza ai clienti. E’ il nostro biglietto da visita. Il menù invece valorizza i prodotti locali ed è tutto di terra. Proponiamo una pizza che ha il nome del ristorante che abbiamo creato noi"

Come nasce il nome del ristorante?

"Sono le iniziali delle mie tre figlie Giada è anche una sceneggiatrice, Asia e Martina"

Il bilancio di queste prime settimane di attività?

"E’positivo. Siamo stati accolti bene lo dimostra il fatto che aperti anche a Pasqua con un menù speciale: di pesce. Una scelta che va incontro ai gusti dei clienti"

E su un nuovo look ha puntato anche la Tabaccheria Mattucci, in centro storico dove è possibile trovare anche servizi postali.

Maria Nudi