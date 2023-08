Il sogno di ricominciare: "Io, donna, esclusa dal mercato" a Viareggio

VIAREGGIO

C’è chi sogna l’indipendenza fin da adolescente. E magari parte, carico di sogni e di speranze. Come Elena (il nome è inventato), 40enne viareggina con un passato nelle principali emittenti del settore audiovisivo. "Sono entrata nelmondo del lavoro nel 2008 – racconta – partendo da casa per fare un corso promosso dalla Regione Lombardia. Mi sono trasferita a Milano e negli anni ho lavorato per emittenti come Sky, Mediaset e Infront. Ho fatto di tutto: dal tecnico all’assistente alla regia". Ma qualcosa, già da anni, si è inceppato. "Fino ai 29 anni sei considerato giovane e chi ti prende a lavorare riceve dei benefit – spiega –; scavallati i 30, però, si viene lentamente accompagnati alla porta. Negli ultimi 10 anni la mia principale occupazione è stata cercare lavoro nel mio settore. E quando non riuscivo ad arrivare alla fine del mese, mi aiutavano i miei".

Ma Milano è cara, carissima. E per tenere la testa sopra la linea di galleggiamento, bisogna accettare tutto. "Per pagare le spese vive ho cercato altri lavori. Ho fatto la cameriera, ma quando sei donna e non sei più giovane, vai bene solo per i contratti a chiamata". Finalmente, una boccata d’ossigeno: un contratto di un anno da cameriera. "Era il 2020 – continua Elena – e in un attimo il Covìd ha spazzato via tutto. A quel punto ho deciso di chiedere il reddito di cittadinanza: mi hanno dato 400 euro al mese, più di quello che guadagnavo facendo la cameriera nei fine settimana. Ho usato il sussidio per iscrivermi all’università. Il tempo che risparmio mi permette di studiare e provare a prendere un titolo con cui tornare a cercare un lavoro, anche fuori dal mio settore. Per il settore audiovisivo ho competenze altissime, in questi anni ho preso parte a tutti i corsi di formazione legati al sussidio. Ma il sistema non va oltre. Le agenzie formative fanno solo quello, manca lo step successivo per l’inserimento dei disoccupati".

Ora, senza il sussidio, tutto è di nuovo in discussione. "Sono tornata in Versilia per fare la stagione e mettere da parte qualcosa, in modo da tornare a Milano a settembre. A chi pensa che i percettori siano fannulloni che vogliono stare tutto il giorno sul divano, dico che non avere un lavoro è come essere in un’eterna sala d’aspetto. Se non hai un lavoro, alla nostra età, non hai una collocazione sociale. E per noi donne 40enni è ancora più difficile, perché il fatto di non avere un’occupazione non viene percepito nella sua gravità. Le uniche porte che si aprono sono quelle dell’assistenza agli anziani e ai bambini, come se il compito naturale della donna fosse prendersi cura degli altri. Nella vita ho iniziato a lavorare presto, mi sono formata, ho studiato. Adesso ho paura per il futuro. Quando sul curriculum scrivi che hai 40 anni, vieni smaltito nell’umido".

