Il sogno di Nicola "Raccontare la società e i suoi tormenti da dietro la cinepresa"

di Eleonora Prayer Dal Piaggia di Viareggio all’Accademia di Carrara e adesso punta dritto all’obiettivo: quello di diventare regista a tutti gli effetti. Si chiama Nicola Barsottelli e il cinema gli scorre nelle vene. A soli vent’anni il giovane camaiorese ha già ricevuto moltissimi riconoscimenti e premi anche a livello internazionale per i suoi cortometraggi. Nicola, come è nata la passione per il cinema? "A 8 anni ho ricevuto come regalo una videocamera. Ho iniziato subito a realizzare dei piccoli video. Poi con videocamera e un cavalletto fotografico che mi diede mio padre ho iniziato a girare in casa, in giardino e nei boschi di Camaiore. Guardavo tanta televisione perché ero attratto dal mondo dell’intrattenimento. Avevo parecchie cassette, anche film di grandi registi: i miei genitori mi hanno guidato sulla strada del cinema d’essai. Mio padre mi fece vedere subito la raccolta di Western di Sergio Leone. Anche mio nonno mi ha stimolato nella mia passione: mi leggeva i racconti gialli che io spesso volevo ricostruire in avventure da compiere con lui e mia nonna. Si facevano camminate vicino a casa, sulla collina alla Pedona, sulla quale c’era un castello. Posto in cui io volevo andare sempre. Quei luoghi e le...