Il sogno di Elia: allestimenti natalizi realizzati con 80mila lucine

Non ha ancora compiuto 16 anni ma può andar fiero di un allestimento natalizio che fa stropicciare gli occhi ai familiari, agli amici e ai parenti che ogni giorno vanno a trovarlo per vivere questa magia. Merito di Elia Moriconi, il quale è riuscito a creare un allestimento davvero suggestivo utilizzando qualcosa come 80mila lucine per decorare l’abitazione (nella foto) in cui vive insieme ai genitori e al fratello minore lungo una traversa di via Tonfano, sotto la zona dei Macelli. Un sogno che si ripete visto che Elia ha iniziato quando aveva 13 anni e ogni volta fa tutto da solo spinto da questa passione per l’atmosfera del Natale. L’allestimento, che ha richiesto circa tre mesi di preparazione, è alimentato in parte da pannelli solari in modo da non incidere troppo sui costi dell’elettricità. Con il plauso di una comunità intera visto che parliamo di una famiglia molto conosciuta che da quasi 40 anni gestisce la pizzeria in piazza Matteotti.

d.m.