Il soccorso al "Versilia". Attacco cardiaco nella hall. Rianimata da un’equipe

Era appena un passo fuori dal “Versilia“, dove si stava recando insieme al figlio. Proprio nell’atrio esterno, un passo prima di imboccare la porta girevole per entrare nella hall dell’ospedale, una donna di 78 anni ha accusato un grave malore, un arresto cardiaco, e si è accasciata a terra.

Erano circa le undici del mattino. L’ora in cui decine di persone si incrociano in quelle porte girevoli, entrano ed escono dall’ospedale per esami, visite, controlli, prelievi.... E in un attimo quell’ordinaria routine ha lasciato il passo ad uno straordinario soccorso. Non dentro l’ospedale, com’è abitudine, ma un passo, appena, fuori dal “Versilia“.

Quando l’anziana ha perso i sensi il figlio ha chiesto immediatamente aiuto ai dipendenti della portineria, che – come previsto dal protocollo – hanno allertato il 118 e contemporaneamente hanno fatto scattare la procedura interna. Benché il malore sia avvenuto nell’area ospedaliera c’è infatti un iter preciso da seguire a cui non si può derogare.

Quindi un medico, che si trovava nelle immediate vicinanze, è intervenuto nel primo istante e ha cominciato le manovre di rianimazione. Vista la gravità della situazione ogni secondo è diventato prezioso, come prezioso è stato quello slancio.

Dal Pronto Soccorso si è mosso prontamente il team interno dell’ospedale, con gli anestesisti, che con un defibrillatore hanno insistito a lungo perché il cuore della donna ricominciasse a battere. E sono riusciti ad agguantare stretta la vita, che in un attimo era rimasta appesa ad un filo sottilissimo.

Una volta che l’anziana è stata stabilizzata, è stato predisposto il trasferimento urgente verso l’Ospedale del cuore di Massa – centro di alta specialità interamente orientato alla diagnosi, alla cura e al trattamento delle patologie cardiovascolari – dove la donna è stata sottoposta ad una coronografia.

Mdc