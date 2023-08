Il sistema informatico va in tilt Lunghe attese al pronto soccorso

Un temporaneo blocco dell’applicativo informatico che gestisce i servizi del pronto soccorso dell’ospedale Versilia ha determinato, durante la notte scorsa, il rallentamento dei percorsi e delle operazioni di accoglienza, triage e dimissione. Per alcune ore il personale del pronto soccorso ha dovuto gestire le procedure in modalità cartacea senza poter utilizzare il programma informatico dedicato, con i tempi di attesa per i pazienti che si sono inevitabilmente prolungati, anche in ragione dei numerosi accessi che in questa stagione la struttura versiliese registra. Il problema è stato segnalato al fornitore e nella mattina di ieri il sistema ha ripreso a funzionare correttamente. L’azienda si scusa con gli utenti per il disagio che può aver portato i cittadini ad una percezione negativa della qualità del servizio, ma precisa che gli inconvenienti hanno riguardato solo i tempi di attesa e che tutti i pazienti che si sono rivolti al pronto soccorso sono stati presi in carico e hanno ricevuto cure e prestazioni adeguate.