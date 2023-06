Il sindaco Pierucci al contrattacco "Altro che batosta, abbiamo vinto Il Comune risparmia 250 mila euro"

"Non c’è alcuna batosta. Anzi. Le tre sentenze della prima frazione di contenziosi con Sea rappresentano una bella e netta vittoria per Camaiore". E’ questa la lettura che il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci dà della recente sentenza del Tribunale che impone a Camaiore di pagare a Sea 450 mila euro per servizi effettuati e mai pagati. Il tutto, è ovvio, va inseerito nel quadro del contenzioso che portò la vecchia giunta Del Dotto di Camaiore di separarsi da Sea e di affidarsi ad Ersu per il servizio dsmaltimento rifiuti.

E proprio in quest’ottica il sindaco Pierucci dice che il Tribunale "ci dà un’altra volta ragione. Il tema era Sea che chiedeva il pagamento di presunti servizi che in realtà non aveva erogato per la cifra che richiedeva. Infatti, Sea reclamava – prosegue il primo cittadino – oltre 650 mila euro, e il fatto che a Camaiore, con queste sentenze, venga chiesto di pagarne circa 400 mila ci pone di fronte a ben 250 mila euro di differenza, ovvero soldi che a Sea non spettavano e che quindi avrebbe preso illegittimamente e che i cittadini avrebbero ingiustamente dovuto pagare se noi non ci fossimo opposti. Come sapevamo da principio e come oggi è stato dimostrato, si trattava di una richiesta estremamente gonfiata nelle cifre. Per questo non posso che leggere questa sentenza come una vittoria".

Il sindaco Pierucci ribadisce che Camaiore continuerà a far valere le proprie ragioni attendendo con fiducia le prossime sentenze.

"Ciò che purtroppo devo rilevare – prosegue – è come in Versilia continuino ad esserci strascichi di diatribe e ripicche personali che stanno ammalando il territorio: l’atteggiamento è quello della continua provocazione e della chiusura nei confronti di un dialogo che possa portare a un finale condiviso. E tali modalità risultano ancor più deleterie quando le si usano nell’interfacciarsi a temi come questi, dove non ci dovrebbe essere altro interesse che la salute dei cittadini e la bontà del servizio-rifiuti offerto.

Basta inseguire vecchi fantasmi. A Camaiore c’è un nuovo corso amministrativo, pronto anche al dialogo, se questo può servire a rafforzare ulteriormente il processo verso l’interesse pubblico e il bene comune. E il bene comune non è certo quello di continuare ad andare allo scontro ed usare questa vicenda per alimentare e anzi riproporre vecchie frizioni – come se ai cittadini fregasse qualcosa -, che per di più hanno dimostrato essere totalmente inutili e, soprattutto, dannosi.

In ogni caso, Camaiore ha tristemente ancora impresse nella memoria collettiva le immagini dei cassonetti pieni e delle discariche a cielo aperto degli anni di Sea, con le maleodoranze che ne derivavano e che ci facevano vivere male.