Il sindaco: "Non voglio che la consigliera Bonin si dimetta"

"La consigliera Bonin ci ripensi e resti in assise". L’appello – rivolto alla rappresentante dell’opposizione – è del sindaco Lorenzo Alessandrini, dopo che la Bonin ha annunciato di ritirarsi per la gravidanza. "La notizia mi ha sorpreso e amareggiato – dice il sidnaco – perché trovo che la sua esperienza di consigliere comunale sia preziosa ed estremamente produttiva per il nostro Comune. Le chiedo di ripensarci, perché nessuno di noi vuole perdere il suo contributo tecnico e intellettuale e la sua capacità di relazione istituzionale con i colleghi e il sindaco. Mentre nel caso di Valentina Salvatori le motivazioni di carattere politico mi avevano impedito - pur nel dispiacere - di trattenerla, nel caso di Bonin, che manifesta un disagio legato a una temporanea carenza di energia, vorrei provare a convincerla a recedere. Francesca costituisce un modello di opposizione costruttiva e cooperativa. Noi le assicuriamo ogni forma di collaborazione affinché il suo mandato possa svolgersi serenamente e senza carichi particolari di lavoro".