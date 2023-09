Il sindaco Murzi punta al Kazakistan

Il Kazakistan è un Paese con un considerevole potenziale di turismo verso l’Italia. Il primo cittadino di Forte ha avuto modo di parlare con Yerbolat Sembayev, ambasciatore in Italia del Paese più grande dell’Asia centrale in visita a Forte dei Marmi, in un incontro promosso dal Decano del Corpo Consolare Fabio Fanfani (Console generale onorario delle Filippine) con Federico Albini, Console Onorario del Kazakistan. "E’ stata un’occasione interessante– riferisce Murzi – e sono emerse possibilità di scambi: il Kazakistan è in crescita e investitori stanno guardando con interesse all’Italia. Forte dei Marmi è un luogo di attrattiva"