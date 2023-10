Il sindaco batte cassa: "La Regione ci sostenga"

"Meritiamo più considerazione dalla Regione: la città fa promozione ad alto livello tutto l’anno, ma a differenza di altre realtà non viene riconosciuto uno sforzo di cui beneficia tutta la Toscana". A battere cassa è il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti, il quale reclama attenzione e sostegno, anche economico. La lista delle eccellenze snocciolata dal primo cittadino parte dalla Versiliana: "Il 2021 è stato l’ultimo anno in cui la Regione ha assegnato 100mila euro, mentre dal 2022 attraverso Toscana promozione ne vengono erogati 86mila ma solo a copertura di eventi organizzati dallo stesso organo regionale, nonostante il Festival attiri personalità autorevoli e di caratura nazionale". E poi via vai altri eventi come la maxi scultura destinata all’India, la mostra al Parlamento europeo a Bruxelles e i premi dedicati a due nomi illustri quali Barsanti e Carducci. "È ora che da Firenze inizino a ricordarsi di Pietrasanta sempre e non solo quando l’occasione è propizia a coltivare la propria visibilità".