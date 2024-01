Il signor Wolf. Risolveva i problemi

Lo chiamavano “Stacchini”, per la sua fede calcistica bianconera ma anche perché, come l’attaccante romagnolo della Juventus, era riuscito a dribblare le insidie che la vita gli aveva fatto trovare sul suo percorso. “Stacchini”, al secolo Rodolfo Rosi, è stato una di quelle persone che una volta che le incontri e trovi con lui un minimo di confidenza – per lavoro, per condivisioni di hobby e riflessioni – non solo è impossibile dimenticare ma al tempo stesso diventa un solido punto di riferimento, una mano su cui puoi contare se per caso ti trovi a dover affrontare un problema e non sai da che parte rifarti. Insomma, un signor Wolf (cit. Pulp Fiction) capace di affrontare e risolvere i problemi di tutti i giorni che in una piccola comunità diventano di tutti.

E di problemi, piccoli e grandi, negli uffici comunali di Camaiore e anche in giro sul territorio dei Comuni limitrofi, “Stacchini” ne ha risolti parecchi. Mettendoci impegno e soprattutto la sua faccia, lo specchio di una persona perbene, che quando prendeva un impegno o spendeva una parola con qualcuno, non lo diceva così tanto per dire. Era un impegno solenne che portava in fondo. Era uno spettacolo, per la passione che ci metteva, contagiando anche i suoi colleghi, quando ad esempio, c’erano da organizzare al meglio due delle sue “creature” alle quali teneva più di ogni altra cosa, la Mostra della fragola (che poi sarebbe diventata Demetra), il Carnevale nel centro storico, la società di calcio o la corsa ciclistica di Camaiore, della quale “Stacchini” è stato uno dei dirigenti più amati e rispettati, per i legami che sapeva prima tessere e poi consolidare, con i massimi dirigenti della Federazione ciclistica.

Se Camaiore per due volte (1983 e 1990) ha ospitato la prova unica del campionato italiano individuale, “Stacchini” ci aveva messo del suo. “Il merito è di tutti” diceva, citando anche gli altri componenti del gruppo, a cominciare da Bruno Bianchini e Giovanni Fontanini, altri “pasionari” delle due ruote. “Stacchini” era una pasta d’uomo che di fronte ai problemi quotidiani della gente non si voltava dall’altra parte: fino a quando è rimasto in vita – è scomparso a soli 59 anni nel 1993 – non ha speso invano un solo giorno, vissuto sempre con il sorriso stampato sul volto, per dispensare serenità a chi incontrava, una semplice ma non banale dimostrazione di altruismo, quel pensare anche agli altri che non l’abbandonava mai.