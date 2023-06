Il sì a Piazza Lucchesi Arriva la fontanella

L’acqua, in certo senso, divide le frazioni del territorio. Perché se è vero, come abbiamo raccontato di recente, che il Comitato Strettoia ha consegnato oltre 230 firme per contestare la location scelta per la casina dell’acqua, in quanto toglie parcheggi nella piazza principale della frazione, è altrettanto vero che nella zona del Crociale e di piazza Lucchesi sta per arrivare una fontanella che da tempo i residenti avevano richiesto all’amministrazione comunale. La quale, pochi giorni fa, ha dato seguito alla richiesta – e alla conseguente promessa – approvando l’installazione della fontanella, che sorgerà in piazza Lucchesi. Lo dimostra il fatto che il Comune ha affidato a Gaia l’intervento di allaccio all’acquedotto per un importo di poco inferiore ai 1.700 euro. Una volta firmato, il contratto d’appalto prevede che l’allaccio venga eseguito entro 30 giorni. A quel punto il Comune potrà dare gambe al progetto e avviare le pratiche per dotare piazza Lucchesi della fontanella.

d.m.