Il servizio mensa sarà monitorato attentamente

Nominata la commissione coordinamento comitati mensa. Oltre ai membri istituzionali come l’assessore alla scuola Mario Navari e il dirigente Alessandro Ardigò, sarà composta da un rappresentante per ciascun comitato mensa (undici per l’Istituto Comprensivo Massarosa 1 e otto per il Massarosa 2) e un docente designato da ciascun istituto. L’obiettivo è un monitoraggio costante e una verifica puntuale del servizio per garantire ai bambini e alle famiglie risposte concrete ed elevato standard di qualità. La commissione prevede la realizzazione di incontri regolari per poter raccogliere le esigenze delle famiglie e potersi rapportare all’azienda con l’obiettivo comune di ottimizzare il servizio e renderlo sempre più di qualità e attento ai bisogni dei bambini sia dal punto di vista alimentare che educativo.

"La commissione è uno strumento importante di controllo e verifica – commenta l’assessore Navari –, uno strumento che ci permetterà di gestire tempestivamente le criticità, se ci saranno, e valutare le necessarie modifiche". "Da sempre il nostro obiettivo è stare vicino ai bisogni della comunità – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – e anche questa commissione va in questa direzione. Sono sicura che sarà in grado di portare a casa risultati significativi".