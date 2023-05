Il Sant’Agostino torna a splendere Completata l’opera di restauro

Il primo passo era stato compiuto tra il 2020 e il 2021 con la novità di una pedana, un bancone per i relatori e un impianto audio e video. Una rinascita, per la sala dell’Annunziata del Sant’Agostino, arrivata a compimento grazie alla seconda tranche di interventi che ha interessato affreschi e intonaci, impianto di climatizzazione e illuminazione a led, fino al giardino Barsanti. Merito della sinergia pubblico-privato, in questo caso tra il Comune e la “Coeclerici“ di Milano, che ha proposto e sostenuto a sue spese un progetto triennale, da oltre 350mila euro, approvato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Lucca e Massa Carrara, con l’obiettivo di far tornare la sala al suo antico splendore attrezzandola con le tecnologie più moderne.

I risultati del progetto di valorizzazione e restauro saranno svelati al pubblico sabato alle 17,30 in concomitanza con l’apertura della mostra di Alfonso Clerici “Lezione americana”, organizzata dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici e allestita fino al 4 giugno. La seconda e ultima fase dei lavori, partita a marzo 2022 e costata 263mila euro, ha riguardato il restauro degli affreschi di pareti e volte, un nuovo impianto di climatizzazione e illuminazione con tecnologia led e la fornitura di pannellature in rovere per il mascheramento dei fan-coil e delle luci. La prioprità del team dell’azienda milanese, guidato dall’architetto Maura Tardini, è stata rinnovare questo spazio suggestivo, tutelando gli affreschi e ottimizzando la fruibilità della sala, di circa 140 metri quadrati. "Mi reputo una persona molto fortunata – spiega il presidente Paolo Clerici – e credo nel concetto, molto presente nel mondo anglosassone, di ‘give back’, ovvero rendere, in particolare ai luoghi a cui sono particolarmente legato per la mia storia familiare, qualcosa alla società in cui viviamo, per valorizzare il nostro patrimonio culturale. Per questo progetto il mio legame con Pietrasanta si è unito a un luogo suggestivo e ricco di storia che l’amministrazione comunale ha messo al centro di un interessante programma culturale: sono felice di aver contribuito alla sua valorizzazione, con risultati di cui sono orgoglioso".

Gli affreschi, tra cui spicca l’Annunciazione con Maria e l’arcangelo Gabriele, di notevoli dimensioni, sono del 1600 e versavano in condizioni di degrado a causa delle infiltrazioni di umidità. Il nuovo allestimento comprende inoltre circa 80 sedute per favorire una grande affluenza di pubblico. "Siamo grati a Clerici – recita una nota del Comune – per aver dato valore al nostro territorio con questo importante progetto e in uno spazio significativo del nostro patrimonio culturale, ora sempre più accessibile e fruibile".