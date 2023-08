Il salotto di giovani talenti Ted sbarca all’Augustus

Giovani talenti a confronto per raccontare la propria esperienza. Venerdì all’Augustus Beach club si svolgerà TEDxForteDeiMarmi, la conferenza-evento no-profit che mira alla diffusione e allo scambio di idee di valore con speaker super selezionati che saliranno sul palco allestito per l’occasione sulla spiaggia. Liberi pensatori, innovatori e sognatori riuniti per condividere nuove visioni sul futuro. Ci saranno: Riccardo De Marco, in arte Il DeNa, content creator di Geopop specializzato in chimica, proporrà un talk dedicato allo sviluppo delle fibre naturali con un excursus sulla canapa e i suoi utilizzi in ambito fashion; Irene Colzi, content creator e influencer, che incentrerà il suo talk sul turismo sostenibile e sul “camminare” come mezzo per ritrovarsi; Luca Fruzzetti, in arte Dale, è un artista e Guinness World Record Holder noto a livello internazionale per l’originale sperimentazione dei colori e per la creazione di monumentali installazioni su temi sociali; Chantal Pistelli McClelland, modella, atleta paralimpica di surf; Alice Martinelli, giornalista toscana, inviata di Le Iene show, parlerà delle sfide globali, soprattutto quelle che ci vengono poste dalla crisi climatica in atto; Francesca Rulli, esperta di progetti di sviluppo sostenibile nel fashion & luxury, concentrerà il suo intervento sui temi dell’economia circolare nel settore moda; Filippo Ceragioli, professionista in consulenza strategia nel settore yachting, tratterò la sostenibilità nel mondo della nautica; Giulia Spallanzani, ricercatrice in nanotecnologie presso l’università di Eindhoven in Olanda parlerà di tecnologie d’avanguardia applicate alla medicina e chiuderà Fabio Iraldo, professore ordinario di management al Sant’Anna di Pisa.

L’evento sarà interamente sulla spiaggia, in un’atmosfera inedita per i TEDx in Italia, ed è sostenuto dalle migliori eccellenze italiane e internazionali dalla moda al lusso e al design, passando per nautica e turismo. L’evento sarà condotto Clauda Vanni, giornalista e conduttrice di Tgcom24, con la co-conduzione di Anna Vagli, giornalista e criminologa televisiva. "Forte dei Marmi – racconta Matteo Stefanini, tra gli organizzatori insieme ad un team di giovani volontari – è un territorio ricco di storia, arte e cultura che merita un posto nel mondo Ted".

Fra.Na.