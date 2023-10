Il sacrificio di Norma Cossetto a Pietrasanta: Una rosa ai piedi del monumento

Una rosa per non dimenticare il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane istriana che nel 1943 a soli 23 anni subì atroci sofferenze fino ad essere gettata in una foiba. È l’iniziativa che per il quinto anno ha visto il “Comitato 10 Febbraio“ deporre una rosa al monumento “L’unione per la vita“, realizzato nel 2004 dall’artista argentina Flavia Robalo e da allora posizionato in largo Martiri delle Foibe, a ridosso del ponte autostradale di via Tonfano.

La breve cerimonia si è svolta domenica nell’ambito della manifestazione patriottica “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa dal comitato in tutta Italia per onorare la memoria della giovane istriana seviziata e uccisa. "Quest’anno la manifestazione ha una grande importanza – dicono gli organizzatori del ’Comitato 10 Febbraio’ locale – in quanto ricorre l’80° anniversario del sacrificio di Norma Cossetto, che nell’ottobre 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti jugoslavi e dai loro complici italiani. Il titolo scelto per questa quinta edizione della manifestazione è ’Un fiore che non appassisce’ – conclude il comitato – proprio come la rosa che abbiamo deposto, luminoso simbolo di bellezza, che rappresenta Norma, la quale non appassisce perché ancora oggi, ad ottant’anni esatti da quell’autunno del 1943, con il nostro ricordo continuiamo ad irrorare quel bellissimo fiore cresciuto in fondo a una foiba".