Il sabato resta il divieto di sosta "La gente si abitui a camminare"

“Non posso togliere il divieto di sosta il sabato”: il sindaco Marcello Pierucci replica alle polemiche sul mercatino della Coldiretti. Sembra che in città fare due passi a piedi sia un dramma: in effetti sia le accuse per la piazza XXIX Maggio che per altri luoghi ruotino o abbiano ruotato intorno al ‘sosta e compra’, uso comune dei clienti. ’’Bisogna che ci abituiamo tutti a fare qualche passo - spiega il sindaco - non posso certo togliere il divieto di sosta dal Largo Assunta Marchetti perché altrimenti vi parcheggerebbero i residenti.. Quei posti debbono restare liberi. In sostanza, sembra che per gli acquisti le persone debbano necessariamente arrivare vicinissime al negozio o al mercato, mentre dovremmo prendere l’abitudine di poter parcheggiare più lontano. Si tratta di uso che in altri luoghi vige ta tempo e protegge i centri storico”.

Anche Veronica Ranfagni responsabile di area della Coldiretti non ha rilievi da fare in merito. Il problema in effetti esisteva anche sul Prato, dove le auto spesso venivano lasciate in divieto. Qui, in pieno centro, il parcheggio e’ più difficile e questo, purtroppo, rischia di penalizzare gli affari. Stessa cosa era successa sulla Porta Nuova, dove i commercianti erano convinti di perdere clienti: poi e’ accaduto che proprio loro, quelli verso via Oberdan, abbiano chiesto di pedonalizzare lo spazio.