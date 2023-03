Il rito dei "cento giorni" Dal voto affidato al mare alla festa sul Belvedere E la maturità si avvicina

Quei cento giorni sono un orizzonte talmente grande da contenere tutto: curiosità, eccitazione, speranza. Ma anche paura, ansia, sgomento. In quei cento giorni ci sono notti in bianco, litri di caffè, quantità infinite di pagine da sfogliare, prove di prove d’esame, tesi da comporre, e compagni con cui affrontare tutto questo. Quei cento giorni, quelli che separano uno studente dall’esame di maturità, volano come razzi eppure non si dimenticano più. E quei cento giorni, quest’anno, cominceranno a scorrere dal 13 marzo.

A Viareggio la liturgia dei cento giorni da anni porta sulla riva un’onda anomala di ragazzi, che affidano al mare – con il voto sperato scritto sulla sabbia – i loro obiettivi. E per accoglierli l’amministrazione comunale, in collaborazione con Giants Events Animazione, ha deciso di tornare ad organizzare – dopo lo stop imposto dalla pandemia – l’evento “MakP 100“. Lunedì prossimo, dalle 13 alle 18.30, ScuolaZoo (media brand più seguito dagli studenti italiani con oltre 4 milioni di followers) e Radio Bruno saranno presenti sul palco del Belvedere delle Maschere per accompagnare gli studenti tra riti propiziatori, scongiuri, giochi e tanta musica. E poi interviste, contest, intrattenimento, dirette e tanto ancora, per un pomeriggio pieno di emozioni e divertimento.

Momento attesissimo il “TikTok talent show”: saliranno sul palco i protagonisti delle coreografie più belle e divertenti pubblicate sul social network.

"Dopo gli anni di pandemia durante i quali sarebbe stato impossibile organizzare e sopratutto regolamentare in sicurezza un evento di questo tipo - commenta l’assessore al Turismo Alessandro Meciani -, siamo tornati più belli di prima. Vedremo il nostro Belvedere invaso da moltissimi ragazzi da tutta la Toscana. Ragazzi che apprezzano la nostra città e che vedremo di nuovo in estate nei tanti eventi che stiamo organizzando" ."A tutti loro – conclude l’assessore – do il benvenuto, mio e dell’Amministrazione. Divertimento sano, con un po’ di vanità e tanta tanta musica. E ricordatevi che Viareggio porta bene!".

E che dal giorno dopo, dal “meno 99“ ci sarà da studiare. Davvero.