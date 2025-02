Il ‘Rione Storico’. Questa sera ultimo atto sotto la Torre Matilde. Musica live e dj set

E dopo il corso che si fa? Risposta ovvia: tutti nel cuore della Vecchia Viareggio al nuovo "Rione Storico" nato dalla collaborazione fra la Vecchia Viareggio e la Croce Verde. Venerdì sera la giornata inaugurale con l’arrivo delle maschere dal canale Burlamacca a bordo di barchini approdati ai piedi della Torre Matilde. Questa sera cucine aperte dalle 19 con menù di terra e di mare. In cucina una brigata di oltre trenta volontari tornerà a servire piatti di tordelli, a dozzine, e penne alla traboccolara. Fritti misti e d’acciughe. Poi si ballerà fino a notte come nella miglior tradizione in strada nei punti musica allestiti lungo il circuito, proprio davanti alla Torre Matilde o in piazza San Francesco: musica del Carnevale, suonata dal vivo dai “Masnada“ oppure i dj-set salmastrosi.

In mattinata, tempo permettendo è previsto il raduno della auto storiche e la carovana arcobaleno del “Mamamia“ di Torre del Lago per il primo rione a tema: "Uomo, donna: chi vuol essere lieto sia".