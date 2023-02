Il rinato Carnevale attrae tanta gente

Il Carnevale a Camaiore attrae gente specialmente nel tardo pomeriggio e in serata: per essere il primo anno in cui la festa è ripresa, la città ha reagito bene. Sonia Paoli e Andrea Montaresi sono stati dei mattatori impegnati e travolgenti: i rioni del Palio hanno fatto il resto e i bambini ed i ragazzi anche. In piazza XXIX Maggio il palco e un raggio laser con musiche di Carnevale hanno attratto visitatori fino intorno alle 22: la concomitanza con il rione Darsena non ha certo giovato, ma bisogna insistere. Prima avevano sfilato anche Ondina e Burlamacco nella via centrale seguiti da un folto corteo di maschere.