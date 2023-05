Il rilancio delle attività sportive Simoni: "Faremo la piscina" Impianti in tutte le frazioni

Rilancio delle attività sportive in stretta collaborazione con le società del territorio e progetti ambiziosi come la piscina comunale nella zona del campo d’atletica e una cittadella dello sport tra l’attuale stadio comunale e l’ex Camp di via Marconi. Sarà uno dei cavalli da battaglia del candidato sindaco Massimiliano Simoni, sostenuto da Fratelli d’Italia e Amo Pietrasanta in vista delle amministrative del 14-15 maggio, il quale ritiene necessario anche trovare un equilibrio tra i costi di gestione degli impianti e i contributi proposti alle società, fornendo al contempo attrezzature pubbliche decorose per consentire a tutti la possibilità di praticare sport pubblicamente e gratuitamente. "Con investimenti contenuti – spiega – è possibile creare aree di sport e aggregazione dato che consideriamo lo sport come un diritto che consenta a tutti di esprimersi in base alle proprie capacità e ai propri limiti. Un diritto allo sport inteso anche come prevenzione per la salute. È indispensabile, dal punto di vista turistico e sportivo, un impianto al coperto che comprenda anche una piscina in prossimità del campo d’atletica, così come creare areee sportive di quartiere con piccoli impianti accessibili anche ai disabili".

A sostegno di Simoni, infine, è atteso oggi l’onorevole di FdI Galeazzo Bignami, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Bignami incontrerà i cittadini alle 18 al bar “Cervetti“, in via Versilia a Tonfano.