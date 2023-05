Il rilancio del turismo "La collina va potenziata" Sinergia con le imprese

1. Perché ha deciso di candidarsi sindaco?

"Mi sono tirato fuori dai due schieramenti, con un centrodestra pieno di contrapposizioni e un centrosinistra con una politica rispettabile ma radicalizzata a sinistra. Vogliamo intercettare chi non sente di appartenere a due schieramenti molto polarizzati".

2. Pietrasanta è conosciuta come la Piccola Atene, ma negli ultimi anni sembra aver perso un po’ di smalto. Per molti è colpa del centro diventato più un “mangificio” attrai turisti che quel piccolo centro artigianale e richiamo della cultura di qualità. Sono solo malelingue?

"L’offerta della ristorazione è piacevole ma deve essere ben regolarizzata. È un’attrattiva che non vogliamo snaturare. Serve un rilancio turistico e culturale con eventi ad hoc e rimettendo al centro la capacità di fare relazioni internazionali con il nostro artigianato artistico".

3. Eppure, se ascoltiamo i residenti, le frazioni sono state abbandonate: strade groviera, linee elettriche intermittenti, servizi ridotti all’essenziale. Esagerazioni?

"Abbiamo trovato le frazioni molto trascurate. Uno dei punti nodali sarà dedicare risorse per le frazioni e concordare con gli abitanti progetti e interventi attraverso un bilancio partecipativo in cui stanziare risorse per ogni frazione".

4. Come intende ricucire il rapporto tra il centro e le frazioni?

"Quello di Pietrasanta è un territorio unico. A livello turistico bisogna fare più rete oltre a collegare il centro e la Marina, che non possono essere poli a sé stanti".

5. Qual è la sua idea di mobilità?

"Ci sono tre nodi da risolvere. Il collegamento tra Sarzanese e Aurelia, prolungando lo scorrimento fino all’ospedale. Concludere la variante Pisanica e migliorare Strettoia-Montiscendi anche in sinergia con Seravezza".

6. Fisco, edilizia popolare, turismo: quali sono le sue ricette?

"Il centrodestra ha aumentato gabelle e canoni: le tariffe vanno riviste. Per le case bisogna trovare risorse, anche da enti superiori, in grado di soddisfare l’emergenza abitativa. A livello turistico la città ha una valenza internazionale, ma a parte il mare serve una rete con il turismo culturale. Il vero passo è il rilancio in termini ambientali visto il potenziale dell’entroterra, in primis i sentieri".

7. Welfare?

"Rimettere al centro il lavoro, dare dignità alla persona, fare rete con gli operatori del turismo e dell’industria".

8. Che rapporto avrà con il mondo economico?

"Metteremo al centro delle nostre iniziative gli imprenditori. È grazie a loro se si possono fare progetti importanti e dare lavoro. Va rafforzata la sinergia con il mondo produttivo, la concertazione e la sburocratizzazione delle pratiche".

9. Quindi perché i cittadini dovrebbero votarla?

"Siamo l’unica alternativa rispetto alle altre proposte, tutte già viste e riviste, da destra a sinistra, indipendentemente dai candidati. Siamo un imprinting nuovo e se verremo eletti la città vedrà una rivoluzione in termini di metodo e approccio di lavoro".