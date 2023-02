"Il ricorso è costato 30mila euro Chi l’ha avanzato ora deve pagare"

"Il ricorso presentato contro il dissesto è costato ai contribuenti 30mila euro: ora paghi chi l’ha presentato, non i cittadini". L’ex sindaco Alberto Coluccini (in foto) torna ad attaccare la maggioranza sul tema dei conti pubblici. "Il ricorso al Tar e al Consiglio di Stato è costato quasi 30mila euro che avrebbero potuto e dovuto essere spesi in servizi ai cittadini – commenta –; invece la sinistra ha voluto proporre questo atto infondato e insensato: prima è stata sconfitta al tribunale regionale, poi, dopo che è tornata ad amministrare Massarosa, è si è ritirata dal ricorso al Consiglio di Stato già a gennaio dello scorso anno, tenendolo nascosto ai cittadini".

"Questi soldi non è giusto che vengano pagati dai cittadini in termini di minori servizi – continua Coluccini –; deve pagare chi ha avanzato il ricorso. Ho presentato una mozione per il prossimo consiglio comunale che impegna gli amministratori attualmente in carica che promossero il ricorso a pagare, senza gravare sulle tasche dei cittadini. È comunque poco rispetto a quel che hanno fatto portando il Comune in dissesto – conclude – ma si tratta comunque di un primo passo".