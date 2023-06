Il ricordo della Nazionale di hockey "Tutti insieme per non dimenticare"

VIAREGGIO

Il grande cuore di Alessandro Bertolucci e della nazionale italiana di hockey è da sempre vicino ai familiari delle vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Alessandro aveva dedicato lo scudetto vinto con il Cgc nel 2011 alle 32 vittime di quella tragica notte di tanti anni fa e, come tutti i viareggini, non può dimenticare.

Da Recoaro Terme in provincia di Vicenza, dove è in raduno con la nazionale, il professor Andrea Bemi, preparatore atletico delle nazionali, ha disegnato una cartolina che riporta, oltre alle firme di atleti e staff, la significativa frase: "La nazionale italiana di hockey su pista è vicina alle famiglie delle vittime nella ricorrenza della strage del 2962009".

Così Alessandro Bertolucci: "C’è venuto in mente di fare qualcosa, perché il 29 giugno siamo in partenza tutti per un torneo in Spagna e ci sembrava giusto dimostrare la nostra vicinanza alle famiglie con questa foto". "Sapevamo di essere in ritiro fino al 29 mattina – ha detto Bemi – così ho disegnato la cartolina con uno stile alla Keith Haring, un ricordo di noi viareggini in azzurro per i 14 anni dalla strage. Parlandone si sono subito uniti tutta la squadra e lo staff". A volte le cose più belle e sentite sono le più semplici e nascono d’impulso. Quella terribile notte di tanti anni fa è ancora nel cuore e nelle menti di tutti i viareggini che si ostinano a sperare di avere giustizia.

G.A.