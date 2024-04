Il richiamo di primavera. Si animano i capoluoghi

Partono oggi due eventi di grande richiamo per Camaiore e Massarosa: nel centro storico camaiorese comincia "È la Via dell’Orto", mentre nel capoluogo massarosese si apre la due giorni della Mostra agrozootecnica "Ambiente e Turismo".

Alla "Via dell’Orto", saranno presenti stand espositivi e di vendita di piante da orto, sementi, erbe e attrezzi per orti e giardini, oltre alla promozione delle eccellenze agrogastronomiche locali e gli allestimenti di orti scenografici in corti, orti e piazze. Torna poi il grande ’Orto-Talk’ di piazza XXIX Maggio, dove Cristiano Tomei, direttore artistico della manifestazione, intratterrà il pubblico, davvero ‘seduto a tavola’, con aneddoti e curiosità sul mondo vegetale in cucina. Spazio anche a incontri e laboratori a Palazzo Tori.

A Massarosa, è stata allestita un’area espositiva ricchissima in piazza Provenzali e via Pellegrini, che ospiterà per la prima volta i banchi della Fiera del Carmine, e via Cavalieri di Vittorio Veneto. Grande attesa per gli animali, con il gradito ritorno dei conigli in tutte le razze e varietà. Inoltre, ci sarà un’area spettacoli con il palco in piazza Provenzali dove per due giorni si alterneranno talk (agricoltura, allevamento salute, ambiente, inclusione), sfilate di moda, esibizioni (oggi gli StraniTipi) e cucina. In scena lo spettacolo della primavera e di Massarosa con le sue eccellenze, a partire dalla ’Via del Erbe e dei Fiori’, ormai brand riconosciuto del territorio. Grande attesa per il contest ’La torta del Carmine’ che eleggerà la più buona torta tipica della festa domani alle 17. L’inaugurazione è fissata per stamani con un corteo storico che si ritroverà alle 10 parcheggio pubblico in via del Bertacchino.