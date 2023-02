Il regalo de La Nazione Domani il libro in omaggio

Ormai ci siamo. La data che molti carnevalari si erano segnati sul calendario con un circoletto rosso, è ormai arrivata. L’attesa è finita. Domani troverete in edicola (in omaggio insieme a una copia de La Nazione) il libro "Centocinquanta il Carnevale più bello del mondo" realizzato dai giornalisti de La Nazione e dedicato per l’appunto alla gloriosa storia della manifestazione che tagli quest’anno un traguardo importante. Quanta strada ha percorso quella piccola manifestazione nata in via Regia quasi per scherzo dal 1873 fino ad oggi. Centocinquant’anni da da rileggere tutto d’un fiato per rivedere foto ingiallite e in bianco e nero o per ascoltare vecchi e nuovi aneddoti sulla manifestazione e i suoi grandi indimenticabili artisti.

A quanti ancora non l’hanno fatto suggeriamo di prenotare una copia dal vostro edicolante, per non rischiare di restare senza. Siamo convinti che il volume che regaliamo domani possa essere di gradimento per i nostri lettori e che possa trovare posto nelle librerie dei cultori e appassionati della manifestazione. Vi consigliamo di leggere attentamente la riproposizione di un racconto del 1929 di Lorenzo Viani in cui l’artista viareggino ricordava i suoi Carnevali vissuti quando era ragazzo a cavallo tra l’Otto e il Novecento. L’articolo venne riproposto da La Nazione nel 1966 e sabato lo troverete all’interno del libro. È uno spaccato della Viareggio dell’epoca con i viareggini che si lamentavano del ‘vecchio’ cavalcavia all’epoca appena costruito...

Il libro, che è stato curato da Paolo Di Grazia, Beppe Nelli e Beppe Nelli, è stato stampato dalla Pacini Fazzi editore. Foto di Aldo Umicini. Il libro – che presenta in copertina una bellissima immagine di Burlamacco – è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e al prezioso patrocinio del comune di Viareggio e della Fondazione Carnevale. Non resta che attendere un giorno e correre domani in edicola ad acquistare una copia de La Nazione. Con il libro sul Carnevale in omaggio.