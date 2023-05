Il recupero dei simboli Mori: "Alla Rocca di Sala un parco della scultura"

Rocca di Sala, parco della Versiliana e ponte del Principe. Tre simboli storici del territorio pietrasantino che secondo Luca Mori, candidato sindaco con la lista “Alternativa per Pietrasanta“, hanno bisogno di un pronto recupero. "Vorremmo aprire un focus su tre di questi luoghi – spiega – a partire dalla Rocca di Sala, che deve tornare a vivere non solo come postazione per godere di fantastici tramonti. Bisogna necessariamente accelerare il progetto di restauro delle mura e individuarne una funzione specifica, restituendo alla comunità uno spazio facilmente fruibile. A questo riguardo all’interno della Rocca potrebbe essere realizzato un parco-museo di scultura a cielo aperto e, negli

spazi chiusi, prevedere il trasferimento dell’osservatorio astronomico ’Spartaco Palla’ e una club house. Così come realizzare un vivaio per recuperare piante da frutto storiche e un centro culturale di prestigio per organizzare eventi formativi – come una ’summer school’ di scultura, che potrebbe essere organizzata anche dal Centro arti visive – e altri eventi proposti dalle associazioni cittadine".

Passando alla Versiliana, la visione di Mori è quella di uno spazio ricreativo e sportivo che possa accogliere persone di tutte le età, sia residenti che turisti. "Sarà fondamentale – dice – calendarizzare un programma di pulizia delle zone interne della pineta. Nel cuore del parco c’è l’ex maneggio, oggetto negli ultimi anni delle più improbabili proposte. La struttura va recuperata con un intervento pubblico e destinata a una funzione coerente con il suo contesto. La nostra intenzione è realizzare un’area ludica da destinare a parco-avventura e uno spazio per le associazioni sportive. Vorremmo infine che la zona del Parco del Principe, da mantenere con il massimo decoro, potesse essere destinata anche ad eventi culturali. Un’idea suggestiva è indire un concorso di arte topiaria, con sculture fatte di siepi, dando la possibilità al vincitore di esporre la propria scultura per tutta l’estate".