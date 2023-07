Il record di Benedetti Presidente più longevo

Un record, nel suo piccolo, lo ha già raggiunto essendo l’unico ad aver completato cinque anni interi di mandato, più i prossimi cinque grazie alla recente conferma decisa dal sindaco. Numeri che fanno gonfiare il petto ad Alfredo Benedetti, nominato nei giorni scorsi presidente della Fondazione Versiliana per il secondo mandato consecutivo dopo il decreto di nomina firmato dal sindaco Alberto Giovannetti. "Ringrazio il sindaco e tutta l’amministrazione comunale – dice Benedetti – per la fiducia che mi è stata concessa ancora una volta. Avevo detto di essere a disposizione e a questo punto divento il presidente più longevo della Versiliana. Spero di poter continuare nel migliore dei modi". No comment, invece, da parte di Giovannetti in merito allo sfogo del commissario provinciale della Lega Riccardo Cavirani, il quale nell’edizione di ieri aveva accusato il primo cittadino di non aver coinvolto il Carroccio nell’iter che ha portato a fare le nomine nelle società partecipate del Comune.