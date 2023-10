Il rebus delle mense. La maggioranza rassicura: "Soltanto intoppi tecnici"

I partiti che sostengono la maggioranza intervengono unitariamente sul servizio mensa che stenta a partire. Lo fanno parlando di una "volontà" di far ripartire i servizi scolastici "talmente concreta, che nel bilancio abbiamo individuato e messo a disposizione le risorse – scrivono Pd, Orgoglio Massarosa e Sinistra Comune –; il nostro obiettivo era chiaro fin dall’inizio e, nonostante le difficoltà, lo abbiamo portato in fondo nella convinzione che il diritto allo studio dei nostri ragazzi sia un argomento su cui non si debbono fare passi indietro".

Per quanto riguarda gli attacchi dalle opposizioni, "i partiti di centrodestra non si sono mai spesi sui temi dell’istruzione, considerata evidentemente una palla al piede e un costo inutile per la comunità, tanto che dalla sera alla mattina hanno provveduto a demolire i servizi scolastici. Comprendiamo bene i motivi di tanta agitazione, all’indomani del ripristino della refezione che tornerà ad essere un servizio pubblico, in appalto, stabile nel tempo ed equo grazie alla compartecipazione dell’amministrazione. Comprendiamo non sia facile per loro spiegare come tutto questo avvenga nello stesso Comune che si trova ancora giuridicamente in dissesto e che tuttavia si assume la responsabilità di dare risposta a bisogni più che legittimi".

In merito alla partenza del servizio, Pd, Orgoglio Massarosa e Sinistra Comune sottolineano che "gli intoppi tecnici in fase di aggiudicazione della gara, che niente hanno a che fare con responsabilità dell’amministrazione, purtroppo ritarderanno di qualche giorno la partenza delle mense e vogliamo esprimere tutta la solidarietà verso le famiglie di cui comprendiamo i disagi".