Il quinto corso si tinge di arancione. Morti bianche e violenza di genere. L’impegno civile di Burlamacco

Il quinto corso si tinge di arancione, il colore simbolo della lotta alla violenza di genere. Con una spruzzata di bianco, all’indomani dell’ennesima tragedia legata alle morti sul lavoro. Si sfila a Viareggio ma il pensiero vola a Firenze, ai quattro operai che hanno perso la vita due giorni fa sul cantiere in cui stavano operando. Morti bianche: tre al giorno, di media, in Italia. Un migliaio all’anno. Proprio per questo, oggi il Carnevale – che non vuole essere serioso, ma serio sì – si fermerà in un momento di riflessione, per rivolgere un pensiero alle famiglie dei lavoratori che hanno perso la vita. Si tratta di un’iniziativa che la Fondazione ha pensato e voluto fortemente per sensibilizzare e promuovere la cultura della sicurezza.

D’altronde, Burlamacco è fatto così. Gli piace ridere e divertirsi, ma sotto il trucco e il mantello ha un animo sensibile che lo porta ad abbracciare le cause più serie. Come quella della violenza di genere: oggi, l’inizio del corso mascherato – il triplice colpo di cannone che darà il via alla sfilata è in programma alle 15 – sarà all’insegna dei coriandoli arancioni per ribadire un "no" convinto alla violenza sulle donne. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione con le commissioni pari opportunità della provincia di Lucca e del comune di Viareggio, in collaborazione con i centri antiviolenza del territorio. Un’altra testimonianza, dunque, dell’impegno del Carnevale nel contrasto alla violenza di genere, dopo l’allestimento in piazza Mazzini di uno stand per la raccolta firme dedicate alla liberazione dell’attivista iraniana Narges Mohammadi, premio Nober per la pace e chiusa in carcere dal 2016 dalle autorità iraniane.

La lunga giornata che verrà coronata dal quinto corso mascherato inizierà stamani alle 9 con l’apertura del Museo del Carnevale, dove si potranno scoprire la storia e le tradizioni della manifestazione (alle 10,30 è in programma la visita guidata: info al 342/920 7959). Alle 13, piazza Mazzini inizierà a infiammarsi a ritmo di musica, in attesa della partenza della sfilata. Un’ora prima dello scoppio del cannone, all’interno del circuito è in programma un viaggio alla scoperta del temi e dei segreti dei carri in gara per questa edizione. La visita durerà un’ora ( info al 342/920 7959; costo del biglietto 5 euro, oltre al ticket d’ingresso nel circuito). Poi, via alla sfilata: la penultima, scandagliata minuziosamente dai giurati scelti dalla Fondazione.

RedViar