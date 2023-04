Il questore dal volto umano Addio a Vittorino Grillo Poliziotto acuto e preparato

E’ morto circondato dall’affetto dei suoi cari il questore Vittorino Grillo che era stato dirigente del commissariato di polizia di Viareggio dal 2002 al 2007 dove aveva lavorato bene e dove aveva scelto di abitare con la moglie dopo che era andato in pensione. E’ deceduto ieri all’età di 69 anni al termine di una lunga malattia. Grillo era stato questore alla Spezia e a Savona dopo gli anni trascorsi a dirigere il commissariato di Viareggio. Funzionario preparato e acuto, in ogni ufficio da lui diretto è riuscito a lasciare un impronta organizzativa importante e duratura. Ai familiari va il cordoglio del Questore di Lucca e di tutta la Polizia di Stato.

Per molte persone, è stato un fulmine a ciel sereno: la scomparsa di Vittorino Grillo ha generato sorpresa e sgomento. Servitore dello stato con il sorriso stampato sul volto, nei cinque anni di servizio a Viareggio, aveva prodotto molta empatia anche con chi, per lavoro, “dipende” da una fonte ufficiale come la polizia. Cinque anni caratterizzati da tanta nera, non semplici bagatelle. Sempre al pezzo. In prima linea, guidando brillanti operazioni investigative antidroga e non solo. Lo ricordiamo anche per la sensibilità con cui - in un pomeriggio di dolore: la caduta del Canadair della Protezione civile a Forte dei Marmi e la morte dei due piloti, Stefano Bandini e Claudio Rossetti, nel marzo 2005 - seppe gestire non solo i rapporti con i suoi superiori, e al tempo stesso anche quelli con la stampa che ‘assediava’ per lavoro l’area del disastro. “Chiamate tutti i colleghi, fra cinque minuti vi racconto tutto quello che al momento è possibile dire”. E fu proprio così: le prime informazioni verificate arrivarono dalla sua voce. Le esequie domani alle 15,30 nella chiesa di S. Giovanni Bosco al Marco Polo.