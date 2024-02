Il quarto corso baciato dal sole. Super incasso in un giorno feriale

Un bicchiere di “Amaro verità“, lo stesso che il ranocchio (con quell’espressione straordinariamente buffa plasamata dai Cinquini) versa al caprone seduto al bancone del “Bla Bla Bar“, lo ha servito anche il sindaco Giorgio Del Ghingaro durante la diretta del corso di Martedì Grasso su Rai Tre: "Che carro vorrei veder sfilare? Di satira politica...", ha risposto alla domanda del giornalista Federico Monechi. "È il sale del Carnevale che manca".

Effettivamente è da un po’ che il Carnevale non bazzica più il “quel luogo di confine tra la letteratura, il potere e la gente“ – dove Leonardo Scascia collocava appunto la satira – che ha permesso a questa manifestazione di scavalcare mediaticamente ogni frontiera geografica. Grazie alla capacità dei carristi di leggere la realtà in modo asimmetrico, non lineare. Scegliando vie non convenzionali, e per questo dirompenti. Se non sui carri, ieri la satira è tornata sorprendentemente protagonista almeno nel dibattito grazie anche alla presenza di maestri di quest’arte, come il regista Antonio Ricci, premio Funari 2024, o la Gialappa’s, al secolo Giorgio Gherarducci e Marco Santin, ospiti di questo quarto corso mascherato, a cui la Fondazione Carnevale ha assegnato il Burlamacco d’Oro, il più importante riconoscimento della manifestazione viareggina, istituito nel 1998 per rendere omaggio a uomini straordinari, non necessariamente artisti, visto che lo scorso anno lo ricevette il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un martedì grasso di risate con questi campioni della comicità, ma anche di presenze, (quasi) quanto una domenica. Comunque un bel colpo d’occhio per quanto si è potuto vedere nelle riprese dall’alto trasmesse nel corso della diretta televisiva su RaiTre. Benedetto da un sole generoso che ha inondato la Passeggiata come in un giorno di primavera, il corso del martedì grasso ha fatto respirare la vera atmosfera di Carnevale. Fra tanta gente in manica di camicia ci siamo chiesti se non sia davvero arrivata “L’ora di cambiare“, come suggerisce anche Roberto Vannucci col grido del Mammuth scongelato a causa dei cambiamenti climatici.

Chi si aspettava una sfilata per pochi intimi, visto l’orario pomeridiano e la giornata infrasettimanale, è rimasto disorientato. "Sembra Capodanno" ha detto Giorgio Gherarducci, una delle voci della Gialappa’s guardando scivolare sotto al palco di piazza Mazzini un fiume di gente che ha assicurato al cassiere un incasso importante per essere pur sempre un corso che cade in un giorno lavorativo. "Viareggio con il suo carnevale rappresenta un’immagine bella della Toscana. Un’immagine che ci collega a una Toscana che attraverso l’ironia e il sarcasmo, la battuta e la gioia di vivere, risulta attrattiva nel mondo", ha detto il Governatore Eugenio Giani, anche lui accorso ieri sui Viali a Mare. Anche per sostenere una battaglia civile, sposata da Burlamacco e ideata, da Toscana delle donne: quella cioè di raccogliere firme per sostenere l’appello di liberare Narges Mohammadi, la giornalista iraniana tuttora detenuta e insignita del Nobel per la pace 2024.

Martina Del Chicca

Paolo Di Grazia